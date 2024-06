La nuova super Champions League: quali sono le squadre già qualificate? Ne mancano ancora 7 per il tabellone completo

Mancano solamente più sette squadre e avremo l’elenco completo dei club partecipanti alla nuova Champions League

La nuova Champions League è già stata definita super per la nuova formula: addio alla fase a gruppi, un girone unico con 36 squadre, 8 partite per ogni club prima di accedere alla fase a eliminazione diretta. Ecco le squadre già certe della partecipazione in attesa del completamento del tabellone con altri sette club che arriveranno dai preliminari.

ITALIA: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna

GERMANIA: Bayer Leverkusen, Stoccarda, Bayern, Lipsia, Borussia Dortmund

INGHILTERRA: Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa

SPAGNA: Real Madrid, Barcellona, Girona, Atletico Madrid

FRANCIA: Psg. Monaco, Brest

OLANDA: Psv, Feyenoord

PORTOGALLO: Sporting, Benfica

BELGIO: Bruges

SCOZIA: Celtic

AUSTRIA; Sturm Graz

UCRAINA: Shakhtar