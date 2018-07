Inter, prima il terzino e poi Dembelé. E in più c’è il baby colpo Salcedo

L’Inter pensa prima al nuovo terzino: in pole Vrsaljko. Poi sarà assalto a Dembelé. Intanto è fatta per il baby colpo Salcedo

Grandi manovre in casa Inter. Il primo obiettivo della seconda fase del calciomercato nerazzurro è quello di trovare l’erede di Joao Cancelo. Il terzino portoghese va rimpiazzato con un laterale importante e per questo i nerazzurri continuano a lavorare per Sime Vrsaljko. Il terzino croato è il primo obiettivo ma bisognerà convincere l’Atletico a lasciarlo andare in prestito con diritto di riscatto (i Colchoneros sono disposti a parlarne solo con l’obbligo). Restano vive le altre piste che portano a Henrichs, come vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti, Florenzi, Darmian e Zappacosta.

Dopo aver sistemato la fascia, sarà la volta del centrocampo. Il primo nome sul taccuino di Ausilio è quello di Mousa Dembelé. Il centrocampista è in uscita dal Tottenham, vorrebbe la Cina e potrebbe essere convinto da un’offerta 2+2: 2 anni di contratto all’Inter, poi 2 anni di contratto allo Jiangsu Suning. Intanto Inter attiva anche sul fronte giovani: è fatta per l’arrivo di Eddy Salcedo, attaccante classe 2001. Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri è stata la giornata decisiva per definire il passaggio di Salcedo a Milano: prestito oneroso a 2 milioni di euro on diritto di riscatto fissato a 8. Gli ultimi dettagli da limare erano i bonus, che potrebbero portare il totale dell’operazione a 15 milioni.