Wanda Nara svela: «Juve e Napoli hanno cercato Icardi: ecco come sono andate le cose»

Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ha svelato alcuni retroscena sull’attaccante dell’Inter

Torna a parlare Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, nonché procuratrice del numero 9 dell’Inter, è la nuova opinionista sportiva di Tiki Taka, e ha parlato anche dell’attaccante interista: «Quando Mauro torna a casa dopo che non ha fatto gol io sparisco, non mi trova. Ronaldo ancora a secco? Non credo non dorma la notte. Se Mauro farà più gol di CR7? Lo spero, ma non facciamo tabelle. La Juve ha cercato Icardi in estate? L’unico contatto che Mauro ha avuto con la Juve sono stati i 7 gol che gli ha fatto. È ovvio che un attaccante come Mauro sia richiesto ma la sua scelta è stata chiara fin da subito».

Prosegue Wandita: «La Juve voleva Mauro ma il primo obiettivo era Cristiano Ronaldo perché puntano a vincere la Champions. De Laurentiis ha cercato me per il cinema o Icardi per il Napoli? L’ho conosciuto, è una bravissima persona. Diciamo che ha mischiato cinema e calcio e poi ha fatto un’offerta all’Inter ma il club ha preso un’altra decisione». Ancora Wanda: «I social mi piacciono e ora sono anche un business. Cosa c’era dietro alla foto della zebra? Niente: eravamo in Africa e il primo animale che abbiamo visto è stata la zebra: non ho pensato al significato della zebra».