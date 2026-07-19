Xavi fa un annuncio a sorpresa: «Sogno una Nazionale per stare vicino alla famiglia»

Xavi ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato anche del suo futuro in panchina. Le sue dichiarazioni

L’ex allenatore del Barcellona, Xavi Hernández, torna a far parlare di sé e lo fa rompendo il silenzio sul suo futuro professionale. Nel corso di una intervista concessa ai microfoni di RNE Deportes, l’ex fuoriclasse del calcio spagnolo ha espresso con assoluta chiarezza la propria ferrea volontà: tornare a allenare. Dopo la conclusione della sua intensa avventura sulla panchina blaugrana, l’ex centrocampista si sente pronto a rimettersi in gioco, ma le sue priorità strategiche e personali sono radicalmente cambiate rispetto al passato.

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A sorpresa, infatti, la sua prossima destinazione calcistica non sarà una squadra di club. I ritmi frenetici, i ritiri continui e la pressione quotidiana della gestione di una società non rappresentano più una tentazione per il tecnico spagnolo. Il motivo principale risiede interamente nella sfera privata: l’esigenza di evitare di stare lontano dalla famiglia, un sacrificio che la routine esasperante di un campionato e delle coppe europee finirebbe inevitabilmente per imporgli. Per questa ragione, il suo obiettivo è orientato verso una direzione completamente differente.

L’ambizione internazionale: la rivelazione a RNE Deportes

Le parole di Xavi delineano una precisa strategia per la seconda parte della sua carriera in panchina. La gestione delle selezioni internazionali offre infatti una pianificazione del lavoro più dilatata nel tempo, permettendo di conciliare al meglio i doveri professionali di alto livello con gli affetti più cari.

Il tecnico ha spiegato la sua visione senza giri di parole, svelando le sue reali motivazioni intime e sportive:

“Mi piacerebbe allenare una Nazionale. Un club non mi permetterebbe di passare tempo a sufficienza con la mia famiglia. Mi motiva partecipare a un Mondiale, a un Europeo, a una Coppa d’Africa o anche a una Coppa d’Asia. Quello che mi piacerebbe è un bel progetto, un progetto nel quale si possa lavorare con serenità”.

Caccia alla panchina giusta: l’identikit del progetto ideale

La pubblica disponibilità del tecnico spagnolo apre da oggi scenari di calciomercato estremamente affascinanti per diverse federazioni sparse in tutto il mondo. Il richiamo di competizioni leggendarie come il Mondiale o l’Europeo esercita un fascino magnetico sull’ex guida del Barcellona, stimolato dall’idea di preparare grandi tornei internazionali e di plasmare l’identità calcistica di un intero Paese.

La caccia alla panchina ideale è dunque ufficialmente aperta. Le federazioni calcistiche in cerca di un commissario tecnico di profilo internazionale sanno ora quali siano le condizioni necessarie per convincerlo: non tanto ponti d’oro economici, quanto un ambiente sereno e una programmazione solida a lungo termine. Resta da capire quale Nazionale deciderà di affidare le proprie chiavi tattiche a uno dei più grandi maestri del calcio moderno.