Barcellona, Xavi: «I paragoni sono odiosi, ma Pedri ricorda Iniesta»

Le parole di Xavi, durante la conferenza stampa alla vigilia di Barcellona Elche, in cui paragona Pedri a Iniesta

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida Barcellona Elche, Xavi ha parlato del paragone tra Iniesta e Pedri, che qualcuno ha trovato ancora azzardato. Ecco le sue parole:

PARAGONE TRA INIESTA E PEDRI – «Mi viene naturale ed è la sensazione che provo quando lo vedo giocare. I paragoni sono odiosi, non li farò più. Ma non importa quante critiche ci siano, mi ricorda comunque Iniesta. Devo raccontare la realtà. Mi dispiace se qualcuno se ne risente ma a me ricorda lui. E Andrés è il più grande talento che abbia mai visto nel calcio spagnolo. Pedri è umile e non ha paura. Accetto le critiche. Nessun problema »