Xavi esce allo scoperto: «Voglio allenare il Barcellona»

L’ex centrocampista Xavi dichiara di voler tornare al Barcellona nelle vesti di allenatore: «È questa la mia sfida»

Il Barcellona ha fatto pare del suo passato. Ora Xavi vuole trasformare quel passato in futuro, tornando in blaugrana non più da calciatore ma nelle vesti di allenatore. L’ex centrocampista spagnolo, ora sulla panchina dell’Al-Sadd, ha svelato le proprie ambizioni.

«Non lo nascondo, il mio obiettivo è quello di tornare in Europa e magari tornare al Barcellona. Allenare questa squadra sarebbe un privilegio unico, è la mia sfida. La mia idea, come quando giocavo, è sempre stata quella di far parte del Barcellona».