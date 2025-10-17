Yamal, questa decisione crea polemiche sul fuoriclasse de Barcellona (che approva quella scelta) - Calcio News 24

Yamal: niente più autografi gratuiti, il Barça approva la vendita di prodotti ufficiali firmati

Il giovane talento del Barcellona, Lamine Yamal, ha deciso di interrompere la pratica di rilasciare autografi gratuiti ai tifosi, una decisione che ha suscitato dibattito tra i sostenitori del club catalano. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Yamal non firmerà più maglie o altri oggetti all’uscita dal centro d’allenamento. Questa scelta è stata presa in accordo con il club, che ha approvato la decisione nell’ambito di un progetto commerciale più ampio. Il giocatore ha firmato un contratto con un’azienda incaricata di commercializzare una serie di prodotti ufficiali firmati da lui.

La decisione di Yamal riflette una tendenza crescente nel calcio moderno, dove le figure emergenti diventano veri e propri brand e ogni gesto può essere monetizzato. Per i tifosi, sarà quindi necessario acquistare i prodotti ufficiali per ottenere un cimelio firmato dal giovane talento blaugrana.

Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori più tradizionalisti del Barcellona. Alcuni ritengono che il gesto di Yamal rappresenti una perdita di autenticità e vicinanza con i tifosi, mentre altri comprendono la necessità di tutelare l’immagine del giocatore e del club in un contesto commerciale sempre più competitivo.

Nonostante le polemiche, Yamal continua a essere una figura centrale nel progetto sportivo del Barcellona. Dopo aver rinnovato il suo contratto con il club fino al 2031, il giovane attaccante ha assunto il ruolo di nuovo numero 10, ereditando la maglia che fu di leggende come Messi, Ronaldinho e Rivaldo. Questo passaggio simbolico sottolinea la fiducia che il club ripone nel suo talento e nel suo potenziale.

Con il suo rinnovo e l’assunzione della maglia numero 10, Yamal si prepara a diventare una delle stelle più brillanti del panorama calcistico internazionale. La sua ascesa rappresenta non solo un successo personale, ma anche un’opportunità per il Barcellona di rafforzare la propria immagine e presenza a livello globale.

