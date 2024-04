Yildiz Juve, grandi novità per il turco e il suo futuro

Yildiz ha deciso il suo futuro e sarà ancora alla Juve per la prossima stagione: pronto il rinnovo di contratto per il 2005

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, per l’attaccante è vicina la firma sul prolungamento al 2029 e come regalo ci sarebbe la maglia numero 10. Un numero speciale per lui visto che il suo idolo è Alex Del Piero.