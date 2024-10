Yildiz, una notte da stella: le pagelle del 10 bianconero nel pari contro l’Inter

Le pagelle di Kenan Yildiz, a segno con una doppietta nello spettacolare Inter-Juve 4-4: i voti sui principali quotidiani sportivi e generalisti

Nel 1934 la legge sui cognomi ha costretto i turchi a scegliersi il proprio: alcuni hanno scelto nomi ispirati dalla natura come Aslan (Leone), altri aggettivi come Korkmaz (Intrepido). Alcuni più sfortunati si sono visti appioppare nomignoli dispregiativi come Topal (Zoppo). C’è poi chi ha scelto Yildiz, che vuole dire stella e dal 1934 a oggi, dopo la prestazione del nuovo numero 10 della Juve contro l’Inter, il cognome sembra decisamente calzante. Di seguito le pagelle del bianconero.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Kenan il predestinato. La sua panchina fa rumore, il suo ingresso in campo ancora di più: ribalta letteralmente la partita con una doppietta (la prima in carriera) a San Siro in una serata da dieci. E’ destro, ma incanta col mancino».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Si imploravano i suoi tiri. Il giovane Kenan lucida lo scarpino sinistro, entra e tramortisce l’Inter, colpendo due volte quasi dalla stessa mattonella. Gli piacciono i record: è il più giovane di sempre a segnare una doppietta nella storia del derby d’Italia».

TUTTOSPORT 8 – «Riaccende la Juve con una doppietta da campione. Predestinato».

IL CORRIERE DELLA SERA 8 – «One man show: primo gol da uno contro tutti (e tutto), bis di rapidità e rabbia. Dentro quando la partita pareva morta e sepolta, la resuscita come solo può chi è posseduto dal talento».

LA STAMPA 9 – «Una data da ricordare».

LA REPUBBLICA 8 – «Un diagonale da genio, una botta da punta vera».