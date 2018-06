Younes-Napoli: caso rientrato con Ancelotti?

Younes è pronto a unirsi al Napoli dopo mille titubanze. Il giocatore dovrebbe presentarsi in ritiro a inizio stagione

Amin Younes–Napoli: pace fatta? Il caso del giocatore tedesco continua a far discutere. L’esterno classe ’93 in scadenza di contratto con l’Ajax ha firmato un nuovo accordo con il Napoli ma, dopo esser stato in terra campana a gennaio, è tornato in Olanda e ha fatto sapere di non voler più fare ritorno a Napoli. E’ pronta a scatenarsi una battaglia legale perché il Napoli sostiene di avere in mano degli accordi firmati dal giocatore ma secondo Il Corriere dello Sport, Giuntoli avrebbe lavorato per ricucire lo strappo, in modo da poter quantomeno presentare il calciatore ad Ancelotti durante il prossimo ritiro.

Aurelio De Laurentiis lo ha confermato in mattinata: «In attacco abbiamo Mertens, Milik, Insigne, Callejon, Ounas, Ciciretti, Inglese, il giovane Vinicius e Younes che è stato convocato per il ritiro». Sembra essere tornato il sereno tra il Napoli e il giocatore che nel frattempo ha anche cambiato entourage e ha messo a punto nuovamente l’accordo col Napoli. Il giocatore, salvo nuovi colpi di scena, si presenterà a Dimaro per il ritiro e sarà valutato da Carlo Ancelotti. Proprio la presenza del tecnico ex Bayern e Milan potrebbe aver spinto il giocatore a rivalutare la sua posizione.