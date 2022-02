ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaccagni: «Doppietta soddisfazione immensa, ci siamo divertiti». Le dichiarazioni dell’esterno della Lazio

Zaccagni ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna. Queste le dichiarazioni ai microfoni di LazioStyle Radio.

REAZIONE – «Questa doppietta per me è una soddisfazione immensa, anche perché siamo riusciti a ripartire dopo una brutta partita. Secondo me a Milano nei primi minuti abbiamo provato a fare il nostro gioco. Ci siamo slegati dopo aver preso il primo gol. L’importante oggi è aver ritrovato testa e atteggiamento giusto. Ora pensiamo a giovedì»..

PARTITA- «Oggi ci siamo divertiti, come ci dice il mister. Abbiamo avuto pazienza e siamo stati bravi nel mantenere il possesso. Il rigore ci ha aiutato e nel secondo tempo l’abbiamo chiusa. Bene anche il non aver preso gol.Sono felice per Strakosha e per il rendimento della difesa».

PORTO – «Giovedì’ sarà un partita difficilissima. Dovremo cercare di fare del nostro meglio e diottenere un buon risultato».