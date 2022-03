Zaccheroni: «Il Milan può puntare allo scudetto»

Zaccheroni: «Milan ha tenuto profilo basso, ma ora può vincere lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex tecnico rossonero

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha parlato di Milan a Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

PIOLI 150 PANCHINE COL MILAN – «Conosco troppo bene Maldini, non è certamente il tipo di dirigente che cambia l’allenatore come i fazzoletti. È un grande stabilizzatore, come lo era già da calciatore. Non sono state annate con grosse pretese. Sinora il Milan ha tenuto un profilo basso, non ha mai sbandierato trofei o un campionato da vincere. E così si lavora meglio. Il messaggio per la gente era quello della ricostruzione dei rossoneri».

PUNTARE ALLO SCUDETTO – «Mi sembra giusto, siamo nel girone di ritorno, la squadra è lì, le concorrenti stentano come il Milan. Adesso nessuno è particolarmente brillante, sarebbe un errore non alzare l’asticella».

NAPOLI-MILAN – «A livello di testa chi vince godrò di un grande vantaggio, l’aspetto psicologico conta. Il Milan attuale ha entusiasmo ma occhio al Napoli, che quest’anno ha l’occasione della vita. Ai giocatori dei campani brillano gli occhi, Spalletti li ha catturati».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24