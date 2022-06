Zalewski: «Ho preferito la nazionale polacca a quella italiana per rispetto della mia famiglia…». Le parole del calciatore giallorosso

Nicola Zalewski ha spiegato nel corso di un intervista ai microfoni di Sportweek la scelta di preferire la nazionale polacca a quella italiana. Ecco le parole del calciatore della Roma:

LA NAZIONALE ITALIANA TI HA CERCATO – «Diciamo che ero venuto a sapere di un interessamento, ma non è mai arrivata una chiamata ufficiale»

NAZIONALE POLACCA PERCHE’ L’ITALIA NON E’ AL MONDIALE – «Non è vero. La nazionale polacca mi ha chiamato sin dall’Under 15. Per rispetto nei loro confronti e della mia famiglia non ho mai avuto dubbi».