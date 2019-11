Zanetti blinda Lautaro: «Vogliamo resti all’Inter per tanto tempo»

Javier Zanetti ha parlato sulle pagine di Marca di Lautaro Martinez, gioiello nerazzurro esploso in questa stagione

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato a Marca del momento vissuto dai nerazzurri e di Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona. Le sue parole.

«Lautaro ha solo 22 anni ed è esploso con un rendimento molto elevato in breve tempo. Rispettiamo tutti, ma abbiamo saputo che c’era la possibilità di acquistarlo. Abbiamo fatto un investimento che ripagherà in futuro. Barcellona? L’idea è che stia con noi. Ha solo 22 anni, spero che rimanga qui per un po’. Per l’Inter può essere importante da ora».