Zanetti: «Bello ritrovare i vecchi compagni dell’Inter»

L’ex bandiera dell’Inter Javier Zanetti ha scherzato al termine della partita contro le leggende della Georgia: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Inter Tv, Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato così dopo la gara tra Inter Legend e le leggende della Georgia:

PAROLE – «Mi ha fatto piacere ritrovare vecchi compagni per ricordare i momenti del passato e soprattutto difendere questa maglia bellissima maglia dell’Inter. Queste partite fanno divertire la gente, in campo tutti vogliamo vincere con il rispetto delle regole e degli avversari. Tante risate e tanti ricordi perché ho vissuto momenti indimenticabili con tutti questi compagni. Figo ha fatto due grandissimi gol su belle azioni di Palacio. Stiamo tutti bene, Maicon vuole spingere sempre e scherza con tutti. Sì, quando ci ritroviamo viene voglia di giocare. Adesso la testa pensa alla giocata, ma il fisico magari no. Samuel? Purtroppo ci è mancato il Muro oggi, è rimasto a Milano perché sta lavorando per la Nazionale argentina. Promettiamo di portarlo la prossima volta, non può mancare perché ci deve portare il mate».