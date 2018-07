L’ex capitano dell’Inter ha voluto tranquillizzare i tifosi sulla questione Icardi: il capitano resterà in nerazzurro

Mauro Icardi resterà all’Inter. E’ questa la sentenza di Javer Zanetti, personaggio che l’ambiente interista lo conosce come le sue tasche e che, dopo averci trascorso 19 lunghe stagioni da calciatore, lo sta vivendo ora nelle vesti di vicepresidente. «Icardi resterà all’Inter, lo posso garantire – ha dichirato l’ex capitano nerazzurro ai microfoni di Fox Sports Argentina – : Mauro è molto felice qui e quando finirà il mercato tratteremo insieme a lui per il rinnovo di contratto: è diventato due anni fa capitano ed ora si sta comportando come tale».

PARENTESI MARADONA – Zanetti, inoltre, ha smorzato i toni in merito alle dichiararazioni rilasciate nei giorni scorsi da Maradona, il quale ha attaccato l’interista per alcuni suoi atteggiamenti: «Non so perché abbia detto quelle cose, ma guardo il lato positivo: io sono una persona che se può aiutare qualcun altro lo fa».