Zanetti risponde a Mancini: «In campionato giocano i più bravi»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha voluto risposto alle dichiarazioni del c.t. della Nazionale Italiana Roberto Mancini

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha voluto replicare alle parole del commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini. Il c.t dell’Italia, impegnata attualmente nella Nations League, ha lanciato più volte l’allarme sullo scarso utilizzo di giocatori italiani da parte delle squadre di Serie A. Il dirigente nerazzurro, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha replicato a questo allarme affermando che in campionato è giusto che scendano in campo i giocatori più bravi, indipendentemente dalla nazionalità. Zanetti ha poi spiegato che, a suo avviso, la Nazionale Azzurra debba lavorare al meglio per far crescere i giovani, trovando il giusto mix, soprattutto dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia.

Infine l’ex capitano dell’Inter ha ammesso che l’Argentina a differenza dell’Italia si è qualificata in Russia, ma i risultati non sono stati dei migliori: «Dopo il Mondiale disputato occorre adesso avere un progetto a lungo termine e puntare sui giovani che rappresentano il futuro. In Argentina la situazione dei talenti è diversa da quella dell’Italia, ma negli ultimi quattro anni la nazionale ha cambiato quattro tecnici ed era quasi scritto che il Mondiale finisse come poi è finito».