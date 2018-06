Zaniolo alla Roma per Nainggolan all’Inter? L’agente conferma: «Piace ai giallorossi»

L’attaccante dell’Inter Primavera è nel mirino del Sassuolo ma anche della Roma. L’agente di Nicolò Zaniolo ha parlato del futuro del suo assistito

Nicolò Zaniolo alla Roma per Radja Nainggolan all’Inter? Il centrocampista belga è un obiettivo di mercato dei nerazzurri e presto potrebbe arrivare l’addio ai giallorossi. L’attaccante classe ’99 ha molto mercato ed è considerato uno dei migliori giocatori del vivaio interista. Il calciatore piace a tanti club di Serie A e il suo agente Stefano Castelnovo ha fatto il punto sul futuro del ragazzo, ammettendo l’interesse della Roma nei confronti del suo assistito.

Nicolò, figlio di Igor, ex bomber, può andare alla Roma nell’affare Radja Nainggolan. Ecco le parole del procuratore: «È un giocatore che al club giallorosso piace molto. Tengo a precisare, però, che al momento non ci sono trattative in atto – ha detto l’agente a fcinternews – Quello che posso dire è che se ci dovessero essere trattative di mercato tra la Roma e l’Inter, Zaniolo potrebbe farne parte come contropartita tecnica. Altri club? Sì, ci sono ovviamente altre squadre a cui il giocatore piace e che lo hanno richiesto. Ma al momento credo sia ancora prematuro scendere nei dettagli. Vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane».