Zaniolo, il messaggio della mamma: «Riparti e riaccendi il tuo sorriso»

Francesco Costa, mamma di Zaniolo, ha voluto scrivere un messaggio per suo figlio Nicolò passato da poco al Galatasaray. Le sue parole:

«Per noi che crediamo da sempre in te, per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te… sei una forza della natura, da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso».