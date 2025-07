Zanoli nel mirino del Bologna, ma il Napoli frena: si tratta sull’obbligo di riscatto

Bologna, Zanoli nel mirino dei rossoblù, ma il Napoli frena: il nodo è l’obbligo di riscatto, le ultime sulla trattativa

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna è fortemente interessato ad Alessandro Zanoli, laterale destro del Napoli reduce da una buona stagione al Genoa. Il club emiliano vorrebbe inserirlo nel terzetto di fascia destra con Emil Holm e Lorenzo De Silvestri, ma l’affare ha subito una frenata per divergenze sulle condizioni del trasferimento.

Il Napoli, inizialmente disponibile al prestito con diritto di riscatto, ora pretende l’obbligo. Una svolta che ha complicato la trattativa, soprattutto dopo alcune tensioni tra le due società in seguito al mancato passaggio di Ndoye, finito al Nottingham Forest. L’operazione per Zanoli sembrava vicina alla conclusione nelle ultime ore, ma al momento resta in stand-by.

Il Bologna vuole un prestito oneroso con diritto di riscatto, valutato tra i 5 e i 7 milioni, ma il Napoli è fermo sulla richiesta di un obbligo, per monetizzare subito. L’affare resta dunque aperto, ma servono nuovi contatti per trovare una sintesi tra le parti.

L’interesse per Zanoli è nato durante la trattativa separata per Sam Beukema, difensore olandese passato al Napoli per 31 milioni più 2 di bonus. I rossoblù hanno sempre voluto tenere distinti i due affari, ma la trattativa per Zanoli è diventata più complicata nelle ultime ore proprio per le nuove richieste partenopee.

Nel frattempo, il Bologna tiene sotto osservazione anche Tommaso Barbieri, classe 2002, di proprietà della Cremonese ma con la Juventus che detiene il 20% sulla futura rivendita, e continua a monitorare altri laterali come Zortea (seguito anche dalla Fiorentina), Hugo Siquet e Juanlu Sanchez del Siviglia.

Infine, resta aperto anche il dossier legato all’esterno offensivo che dovrà sostituire Ndoye: Kevin Santos, Ruben Vargas, Okafor, Lucas Cepeda, Diego Moreira ed Eguinaldo sono tra i profili valutati. La spesa prevista? Tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma solo dopo aver sistemato il tassello del laterale destro.