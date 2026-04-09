Zappacosta carica l’Atalanta: «Ci siamo guadagnati l’opportunità di vivere queste notti, su un mio possibile futuro da allenatore vi dico questo»

L’esterno dell’Atalanta, Davide Zappacosta, ha voluto dire la sua in vista degli impegni per il finale di stagione che attendono la Dea

Intervistato da L’Eco di Bergamo, Davide Zappacosta ha parlato così del finale di stagione che attende l’Atalanta.

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FINALE DI STAGIONE – «Ci aspettano incroci vitali contro Juventus, Roma e Lazio in Coppa Italia. Arriviamo da una rincorsa pazzesca e ci siamo guadagnati l’opportunità di vivere queste notti. C’è grande fermento, l’atmosfera è carica di vibrazioni positive e scenderemo in campo per giocarcela a viso aperto, puntando a traguardi di prestigio».

MANCANZA DI CONTINUITA’ AD INIZIO STAGIONE – «Non vivo di rimorsi. Abbiamo faticato in avvio e perso qualche punto per strada, ma il gruppo ha saputo mantenere la bussola salda. La costanza ci ha premiato: abbiamo macinato punti e, statistiche alla mano, in questo 2026 stiamo tenendo un ritmo da vertice. Dobbiamo solo continuare a surfare su quest’onda di fiducia ed entusiasmo».

UN MIO FUTURO DA ALLENATORE? – «Ad essere sincero, è un’ipotesi che al momento non mi attrae per nulla. I vari maestri che ho incontrato lungo il mio percorso mi hanno arricchito profondamente come calciatore, trasmettendomi sfumature diverse e preziose, ma non mi ci vedo proprio nei panni dell’allenatore».