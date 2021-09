Zenga: «Per due volte sono stato vicino alla panchina dell’Inter»

Walter Zenga ha rivelato di essere stato vicino alla panchina dell’Inter per ben due volte: le sue dichiarazioni

Ospite negli studi di Sky per parlare di calcio e della suo libro “Ero l’Uomo Ragno”, Walter Zenga ha rivelato di essere stato vicino per due volte alla panchina dell’Inter.

«Io troppo ingombrante per allenare l’Inter? Penso si debba fare un altro discorso. Poter allenare la squadra del cuore non è un diritto che acquisisci per averci giocato per vent’anni. Te lo devi meritare. Evidentemente il mio percorso non ha acceso la voglia della dirigenza di portarmi all’Inter. Io vicino all’Inter? Sì, per due volta. La prima volta era stata quando andò via Mazzari. Poi l’altra al posto di Stramaccioni. Anzi, no scusate, quando andò via Benitez e arrivò Leonardo».