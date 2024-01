UFFICIALE – Zenga negli Emirati Arabi: «Voglio aiutare la squadra»

Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto il ritorno di Walter Zenga, bandiera dell’Inter, sulla panchina di un club

Walter Zenga, immortale Uomo Ragno tra i pali dell’Inter, fa il suo ritorno nei panni di allenatore, decidendo di sedersi sulla panchina dell’Emirates Club negli Emirati Arabi.

LE PAROLE – «Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di lavoro e le mie esperienze globali e locali nella Lega degli Emirati Arabi Uniti per aiutare la squadra e farla salire in classifica. Questa è una cosa normale nel calcio, inizierò a incontrare i giocatori dopo aver visto alcune partite, l’importante sono i giocatori e la loro risposta per infondere i principi dello spirito di squadra e di gioco. Spero anche nel sostegno dei tifosi durante la prossima fase, che richiede l’unione di tutti»