Torino, il calciomercato prende forma: tre colpi per tre ruoli, Vagnati all’opera 

Il calciomercato del Torino inizia a prendere forma, ecco la fotografia delle trattative granata, tre colpi per tre ruoli diversi

L’estate è ormai alle porte e anche in quel di Torino, dopo quasi tre settimane contrassegnate da un anomalo freddo, è tempo di pensare al più classico dei cambi di stagione. Lo sa bene il Torino calcio, che con l’arrivo dei mesi più caldi dell’anno è pronto a rifarsi il look. Anche la società di Urbano Cairo infatti, si appresta a gettarsi sul parterre del calciomercato e la trasformazione verso la stagione 2025 si prospetta decisamente radicale per i piemontesi.

Evitiamo di portare il carro davanti ai buoi però, e specifichiamo sin dall’inizio. Il primo obiettivo dei granata rimane uno solo: trovare il sostituto di Ivan Juric. Con l’addio del tecnico croato infatti, il Toro deve a tutti gli effetti (e possibilmente in tempi rapidi) trovare il nuovo allenatore. Solo a tal punto, Davide Vagnati e l’alto comando sabaudo potranno – di comune accordo proprio con il tecnico – mettere le mani sul taccuino delle trattative.

Ciononostante, è possibile individuare con relativa tranquillità tre ruoli dove il Torino dovrà necessariamente (o quasi) operare. Il primo: l’attacco. I granata hanno un disperato bisogno di un nuovo centravanti, capace di dialogare con Duvan Zapata, apportare alla squadra un giusto numero di gol e coadiuvare la stessa punta colombiana nella sua azione realizzativa. D’altro canto, prorio in quel fazzoletto di rettangolo verde, la permanenza di Sanabria, Pellegri e Okereke all’ombra della Mole è tutto tranne che scontata.

Arretrando il raggio d’azione ecco invece le altre due caselle ad aver attirato l’attenzione del Torino: la difesa e la fascia sinistra. L’arrivo di un centrale difensivo e (soprattutto) di un mancino è quanto mai imperativo. Da lì potrebbero partire proprio le prime mosse estive granata. Insomma, sulla scrivania del ds Vagnati il lavoro non manca di certo. Lo stesso manager ex Spall (per lui vacanze anticipate in quel di marzo negli Stati Uniti) è già focus sul mercato. Prima però l’allenatore…il bello per il Toro deve ancora venire.