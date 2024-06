Atalanta Fiorentina 2-3: i viola vincono il recupero a Bergamo

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

A Bergamo, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

SINTESI ATALANTA FIORENTINA

FINISCE QUI!

92′ OCCASIONE ATALANTA! Scamacca tenta il colpo di testa, ma il portiere viola riesce a parare.

87′ CAMBIO PER LA FIORENTINA: Dentro Barak e Faraoni, fuori Gonzalez e Kayode.

83′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Hateboer, fuori Scalvini.

76′ CAMBI PER LA FIORENTINA: Dentro Ikoné e Infantino, fuori Beltran e Duncan

73′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Djimsiti e Touré, fuori CDK e Toloi.

69 ‘ Cross in mezzo di De Ketelaere a cercare la testa di Koopmeiners. Palla ancora fuori.

65′ CAMBIO PER LA FIORENTINA: Dentro Kouamé, fuori Castrovilli.

62′ Lancio lungo a cercare Scamacca che appoggia, palla a Miranchuk che salta Martinez Quarta con la possibilità di mettere in rete, ma la palla finisce fuori di poco.

55′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Scamacca e Miranchuk, fuori Holm e Lookman.

53′ TRAVERSA PASALIC! Azione nerazzurra con Lookman che entra in area, servendo Pasalic che tenta una conclusione che finisce sulla traversa.

52′ HOLM! Conclusione defilata. Palla fuori.

47′ OCCASIONE FIORENTINA. Filtrante per Duncan che a tu per tu con Carnesecchi non riesce ad inquadrare la porta.

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

45′ GOAL DELLA FIORENTINA! Calcio d’angolo per i viola, batti e ribatti in area con la palla che arriva a Belotti che, avendo la meglio su Ruggeri, a porta vuota, sigla il vantaggio viola

43′ Goal annullato a Ranieri per fuorigioco dopo un colpo di testa su cross dalla destra

37′ Azione di contropiede con Lookman che prova la stessa conclusione precedente doe è stato scaturito il primo goal, ma Martinez Quarta controlla e l’azione sfuma.

31′ PAREGGIO DI SCALVINI! Azione dalla sinistra con Lookman che serve Scalvini che si sgancia dalla difesa ritrovandosi al limite dell’area segnando con un destro potente e preciso.

23′ Fallo di Quarta su Lookman. Punizione Atalanta.

19′ Cross dalla sinistra di Ruggeri, testa di Holm. Palla alta.

18′ VANTAGGIO FIORENTINA. Cross dalla sinistra di Biraghi, difesa nerazzurro poco equilibrata con Nico Gonzalez che calcia al volo il pallone del vantaggio della Fiorentina.

11′ PAREGGIO DELL’ATALANTA. Contropiede nerazzurro con De Ketelaere che serve in profondità Lookman che batte Martinelli senza problemi

6′ VANTAGGIO FIORENTINA. Castrovilli dalla sinistra tenta un cross che finisce sulla testa di Belotti che trafigge Carnesecchi. 0-1

5′ Incursione della Fiorentina in area di rigore atalantina, ma i nerazzurri ribattono colpo su colpo

3′ Match abbastanza equilibrato con l’Atalanta che prova ad attaccare i viola.

E’ COMINCIATA ATALANTA FIORENTINA