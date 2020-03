Zhang fiducioso: «Porte chiuse unica via. Con il nuovo calendario finiremo la stagione»

Steven Zhang ha parlato ai microfoni della CNN a margine dell’FT Business of Football Summit. Le sue parole

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha parlato ai microfoni della CNN a margine dell’FT Business of Football Summit. Queste le parole del numero uno del club nerazzurro.

SALUTE – «La salute pubblica è la cosa più importante. Ecco perché penso che per stare al sicuro è giusto che tutti prendano le misure necessarie, proteggendo quelli che li circondano. Ovviamente con i tifosi allo stadio le partite saranno più emozionanti, fa parte dell’esperienza del calcio. Tuttavia, come abbiamo detto molte volte, come organizzazione calcistica e sportiva, è importante mettere al primo posto la sicurezza e la salute pubblica. Per esperienza, dobbiamo guardare a come ha agito la Cina per contenere la diffusione del virus in modo significativo. Quindi, per mandare avanti la Serie A partite, penso che questo provvedimento sia una buona soluzione per tutti noi».

CALENDARI – «Penso che ora iniziando a giocare in questo fine settimana, alla fine potremo finire la stagione. Penso che tutti gli altri club abbiano gli stessi problemi, ma sicuramente – passo dopo passo, giocando settimana dopo settimana – possiamo superare le difficoltà. Quando pensi a dei tornei, in particolare a quelli che durano 9 o 10 mesi, non puoi prevedere cosa succede alla fine. Ed è per questo che lo sport è così eccitante e affascinante per le persone. Quindi, anche se ci sono dei bei momenti, e anche se a volte forse ci sono alti e bassi … possiamo fare un bilancio solo entro la fine della stagione»