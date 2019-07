Zidane su Bale: «Si è rifiutato di entrare in campo» – VIDEO

Zinedine Zidane in conferenza parla ancora di Bale e rivela le parole del gallese: «Mi state volendo vendere voi»

Arrivano nuove dichiarazioni da parte di Zinedine Zidane sul caso Gareth Bale. Dopo l’uscita pubblica che ha sancito l’addio del gallese da Madrid, il tecnico francese ha rincarato la dose svelando nuovi particolari della vicenda.

«Ci tengo a precisare che io non ho ma mai mancato di rispetto a nessuno, per di più a un mio giocatore come Bale. Ho semplicemente detto che la società stava trattando la sua cessione. E poi il gallese non è entrato contro il Bayern per suo volere. Ha detto che eravamo noi a volerlo vendere, e quindi non si è cambiato. Adesso siamo punto e a capo»