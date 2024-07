Zirkzee fa il debutto nell'Olanda: Koeman lo butta nella mischia nel finale di partita - Calcio News 24

All’87’ Joshua Zirkzee fa il suo debutto con l’Olanda: Koeman lo mette in campo nel finale di gara contro la Turchia

Joshua Zirkzee ha fatto il suo debutto agli Europei con la maglietta dell’Olanda. Dopo essere rimasto in panchina per 4 partite, Koeman ha deciso di farlo entrare in campo nel finale contro la Turchia.

Entrato all’86’ al posto di Depay: per lui una manciata di minuti in un momento molto delicato della partita, con la Turchia in forcing offensivo.