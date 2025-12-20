Zirkzee, intreccio di mercato: Juve in pressing, Roma vigile e una nuova big pronta all’assalto

Zirkzee, si accende la corsa: oltre alla Roma spunta un’altra big italiana. Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime

L’arrivo ormai imminente di Niclas Füllkrug potrebbe non essere l’unico colpo invernale del Milan. La dirigenza rossonera, consapevole delle difficoltà emerse nella prima parte di stagione, sta valutando un ulteriore innesto di peso per l’attacco. Come riportato da Gazzetta.it, il grande sogno per completare il reparto offensivo porta a un nome ben noto alla Serie A: Joshua Zirkzee. L’ex Bologna, oggi al Manchester United, è considerato da Igli Tare il profilo ideale per tecnica, creatività e capacità di legare il gioco, qualità che lo renderebbero perfetto nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

Zirkzee, trattativa complicata con lo United

Il percorso per arrivare all’olandese, però, è tutt’altro che semplice. Lo United è disposto ad ascoltare, ma non intende liberare Zirkzee prima della fine di gennaio. Il motivo è legato alle assenze che il club inglese dovrà fronteggiare durante la Coppa d’Africa, periodo in cui l’attaccante servirà per garantire rotazioni adeguate. Il Milan punta a un prestito con diritto di riscatto, ma dovrà attendere che i Red Devils trovino un sostituto e, nel frattempo, guardarsi dalla concorrenza: la Roma resta vigile. È un affare destinato a entrare nella categoria dei “last minute”.

Il nodo Nkunku: da acquisto top a possibile partente

L’eventuale arrivo di Zirkzee è strettamente legato a un’uscita eccellente. Tutti gli indizi portano a Christopher Nkunku, arrivato in estate come colpo da 40 milioni e oggi al centro di un caso tecnico. I numeri parlano chiaro: zero gol in undici presenze e una difficoltà evidente nell’integrarsi nel sistema di Allegri, che non è riuscito a trovargli una collocazione efficace.

Nonostante manchino offerte ufficiali, le voci su un possibile addio si moltiplicano, con Bundesliga e Premier League pronte a monitorare la situazione. Liberare il suo ingaggio e il posto in rosa è la condizione necessaria per permettere al Milan di tentare l’assalto finale a Zirkzee.

