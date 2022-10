25 ottobre 1995, il siluro di Fabio Gallo che eliminò la Juventus dalla Coppa Italia

La rete straordinaria (e decisiva) del centrocampista Fabio Gallo durante Atalanta Juventus di Coppa Italia targata 1995/1996

Ci sono goal che nella storia dell’Atalanta rimangono nella storia, e oggi, esattamente 27 anni fa, è stata compiuta una delle reti più straordinarie di sempre: quella di Fabio Gallo contro la Juventus in Coppa Italia sotto la Curva Nord.

25 ottobre 1995, la giovane Atalanta di Vieri e Morfeo deve affrontare la Juventus di Marcello Lippi: squadra tosta che quell’anno vincerà la Champions League. Il match è molto aperto dove entrambe non solo creano occasioni su occasioni per tutti i 90 minuti, ma rimangono in dieci (espulsi Tacchinardi e Montero).

Come si dice in questi casi, per sbloccare il match ci vorrebbe la giocata del singolo, e allora Emiliano fa uscire Morfeo per giovare Gallo che, al 119’ crea una magia: lancio dalla sinistra di Pisani per Fabio, stop al volo e con un destro tanto preciso quanto impeccabile trafigge la Juventus facendo esplodere tutto il Comunale.