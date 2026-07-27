Giancarlo Abete non ha dubbi: «O il presidente individua il ct o serve un nuovo dt azzurro». Le sue dichiarazioni

Alla vigilia di un Consiglio Federale che si preannuncia decisivo, arriva la conferma ufficiale del terremoto che ha investito la Nazionale. Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e candidato sconfitto alle recenti elezioni FIGC, ha parlato ai cronisti presenti all’esterno della sede federale, a Roma, dove era in corso il vertice tra le componenti e il presidente Giovanni Malagò.

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PAROLE – «Se il progetto prevede il direttore tecnico, teoricamente si dovrebbe ripartire da qui. Il presidente aveva fatto a lungo la corte sportiva a Paolo Maldini e la logica vorrebbe che si ripartisse in primis dal direttore tecnico».

CLIMA – «L’aria di situazioni a cui non siamo abituati per quel che mi riguarda ma c’è sempre una prima volta. Siamo persone adulte, vaccinate e responsabili e dobbiamo cercare di riprendere il filo del discorso».

MALDINI E LEONARDO – «Abbiamo appreso della scelta di Maldini e Leonardo da Sky e poi dagli altri organi di stampa. Non credo si possa parlare ufficialmente di dimissioni per le questioni contrattuali, ma questo è».

LE ULTIME – «Questo lo sa il presidente federale, fermo restando che fino a mezz’ora fa l’individuazione andava finalizzata al discorso di capire le alternative che Maldini e Leonardo avevano rispetto all’ipotesi iniziale di Pirlo. Ora le cose sono cambiate: o il presidente individua il CT, ritornando a una situazione pregressa o deve riprendere il percorso di individuazione del presidente del Club Italia che a sua volta sceglierà il commissario tecnico. Ma di questo può rispondere il presidente Malagò. Thiago Motta? Non abbiamo fatto nomi».