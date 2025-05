Abodi ha parlato della situazione del Ferraris per EURO 2032: «Spero che i club diano seguito alle cose dette»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato della situazione del Ferraris nella visita a Genova di ieri: le dichiarazioni

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato della situazione legata allo stadio Ferraris, commentando gli sforzi di Genoa e Sampdoria e le possibilità dell’impianto di ospitare alcune gare di EURO 2032. Queste le dichiarazioni del Ministro, riportate da La Repubblica:

SITUAZIONE – «Si sta trovando una soluzione: io mi auguro che si prenda definitivamente la strada del pragmatismo e delle concretezza. Spero che i due club riescano a dare seguito alle cose dette. Il nostro interesse va ben oltre il 2032: vogliamo che Serie A e Serie B abbiano impianti moderni».

INVESTIMENTI – «Privati o mutuo a lungo corso? Tutto è possibile. Rispetto le opinioni altrui, ma l’impronta data in Italia, anche grazie alla norma che c’è e che può sempre essere migliorata, è che investimenti di questa natura vengano fatti da privati. Stiamo lavorando con il Ministero dell’Economia per intervenire su tutti i progetti, anche privati, con una piccola percentuale che dia il senso di uno sforzo collettivo, al quale si concorre anche con il commissario».

EURO 2032 – «Penso si debba concorrere, perché c’è una competizione in atto. Genova, come tante altre città, ha bisogno di uno stadio moderno, accessibile, che abbia le caratteristiche per presentarsi nel giusto modo non solo nelle competizioni nazionali ma anche internazionali».