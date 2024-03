Caso Acerbi, terminato l’interrogatorio: spunta una nuova prova

Le ultime sul caso che vede coinvolto Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, dopo il presunto insulto razzista a Juan Jesus

La Procura della FIGC ha interrogato questa mattina Francesco Acerbi, difensore dell‘Inter, per il presunto insulto razzista a Juan Jesus. Tra poco toccherà anche al difensore brasiliano del Napoli, per poi prendere una decisione sulla possibile squalifica per razzismo.

Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe spuntata una nuova immagine che non scioglie totalmente i dubbi, ma potrebbe essere significativa nella decisione della Procura Federale.

