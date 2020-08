Ad Allegri resta il Psg, ma Al-Khelaifi pensa di tenere Tuchel

Massimiliano Allegri è alla ricerca di una squadra, ma ora si starebbe allontanando anche l’ipotesi Psg

Massimiliano Allegri sembrava essere l’uomo in prima linea per sostituire Antonio Conte all’Inter. Ma, dopo la pace fatta tra l’allenatore e i nerazzurri, all’ex Juventus come squadra resta solo il Psg che potrebbe però tenere Tuchel.

Come riportato da Tuttosport, lo sceicco Al-Khelaifi starebbe pensando di confermare l’attuale all’allenatore considerando l’arrivo in finale di Champions League: risultato mai raggiunto dal Psg nella massima competizione europea. La decisione sul futuro di Allegri, quindi, arriverà direttamente dal Qatar.