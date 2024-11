Adli: «Onorato di giocare per la Fiorentina. Ecco cosa ho pensato dopo aver segnato contro il Milan»

Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al Viola Park sulla sua annata in squadra viola. Le parole riprese da FirenzeViola.it:

LE PAROLE – «È veramente un onore giocare per la Fiorentina perché ho la fortuna di poter fare il lavoro che sognavo da piccolo e sono felice di giocare per questo grande club e questa grande città. Sono tutti miei compagni e li amo tutti quindi la domanda è difficile ma se ne devo scegliere uno dico De Gea. Lo vedo giocare da quando sono piccolo e averlo al mio fianco è un piacere e un onore, per me è uno dei più grandi portieri al mondo»