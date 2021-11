Agente Immobile: «Record con la Lazio? Ecco cosa mi stupisce per davvero»

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, in un intervista a la Repubblica ha parlato del suo assistito e del record da lui raggiunto

RECORD – «ll record durava da quasi 80 anni, Ciro ce ne ha messi 5 per arrivarci: ecco cosa stupisce davvero».



ARRIVO ALLA LAZIO – «Una scelta molto ponderata, Inzaghi ha puntato tutto su di lui e Ciro si è anche ridotto l’ingaggio».

CRITICHE – «Serve onestà intellettuale e ammettere che ha qualcosa in più degli altri invece di farlo passare come chi ha qualcosa in meno. Ma non è il momento di fare polemica, dobbiamo goderci questo straordinario traguardo».

SARRI – «Sarri fa la fortuna degli attaccanti: si sono capiti subito, sono due grandi professionisti. Il suo calcio ha caratteristiche diverse da quello di Inzaghi, ma è più simile a quello di Mancini: magari giocando con Sarri Immobile si troverà ancora di più a suo agio con l’Italia»

SVIZZERA ITALIA – «Il record di Piola raggiunto sarà uno stimolo in più, sarà una grande notte»