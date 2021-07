Agente Inglese: «Presto per parlare di futuro, lui è del Parma ora»

L’agente di Roberto Inglese non fuga i dubbi sul futuro del centravanti, dicendo che al momento è presto per parlare

Intervistato da ParmaLive.com, Samuele Sporanzi ha parlato di Roberto Inglese, suo assistito.

Ecco le dichiarazioni dell’agente: «Ora Roberto è al lavoro per recuperare la condizione e cominciare la stagione immediatamente. Ha altri 15-20 giorni, ma per fine luglio lui sarà pronto. Non so i giorni precisi, ma posso assicurare che è in via di recupero. Futuro? Il ragazzo è del Parma e al momento è presto per parlarne. Lo faremo al momento opportuno».