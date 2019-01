L’agente di Mancini chiarisce: «Piace a Roma, Inter e non solo»

Gianluca Mancini ha impressionato in questo inizio di stagione all’Atalanta. Gli occhi delle big sono puntati su di lui

Gianluca Mancini difensore-goleador dell’Atalanta ha stupito in questo inizio di stagione. 5 gol in 19 partite, non male per il classe ’96 di Gasperini. L’agente del centrale, Stefano Castelnovo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro del suo assistito: «A gennaio resta sicuramente a Bergamo, in Italia non c’è posto migliore per un giovane». Gli scenari possono però cambiare la prossima estate: «È presto per parlarne, ma tra aprile e maggio ci incontreremo con l’Atalanta e decideremo: rinnovo o cessione. Inter e Roma? Interessa molto a loro, ma anche alle altre big italiane e all’estero. Non faccio nomi, ma club inglesi e tedeschi di medio-alto livello».