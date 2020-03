Agente Radu: «Futuro? Tornerà all’Inter, fiducia nei nerazzurri»

Le dichiarazioni del procuratore di Radu, Oscar Damiani, riguardanti il futuro del giovane portiere di proprietà dell’Inter

Interpellato da tuttomercatoweb.com, l’agente di Ionut Radu, Oscar Damiani, ha fatto chiarezza sul futuro del portiere rumeno, attualmente in prestito al Parma ma di proprietà dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

«Molti agenti hanno interesse a mettere delle voci in giro. Radu farà ritorno in nerazzurro, non ci sono altri programmi: abbiamo massima fiducia in quello che ci ha detto l’Inter, la società che lo ha lanciato».