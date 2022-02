Agoume Inter: il francese brucia le tappe? Gli scenari sul futuro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lucien Agoume sta disputando una stagione positiva al Brest: valutazioni a fine stagione dell’Inter sul futuro del classe 2002

Stagione positiva fin qui per Lucien Agoume al Brest. Il centrocampista francese è in prestito del club di Ligue 1 e sta giocando con continuità con la squadra dove da gennaio milita anche Satriano.

Report positivi da parte della dirigenza nerazzurra per il classe 2002, che sta maturando nella sua esperienza in patria. Come raccolto da Internews24.com, a fine stagione le parti in causa valuteranno il futuro del giovane talento: se farlo rientrare alla base e metterlo a disposizione di Inzaghi, o lasciarlo in prestito per consentirgli di completare il percorso di maturazione.

Agoume, sotto contratto fino al 2025 con l’Inter, ha collezionato 16 presenze nella stagione in corso in Ligue 1 con la casacca del Brest.