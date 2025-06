L’Al-Hilal non molla la presa su Theo Hernandez e Osimhen: la rivelazione di Inzaghi

L’Al-Hilal non molla la presa su Theo Hernandez e Osimhen: sul terzino del Milan si muove qualcosa, sull’attaccante..

L’Al-Hilal alza il tiro e sogna in grande con Simone Inzaghi alla guida. L’allenatore italiano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, ha confermato apertamente l’interesse del club saudita per Theo Hernandez e Victor Osimhen, due profili di altissimo livello che rappresentano l’ambizione della dirigenza. Dopo i tentativi non andati a buon fine prima del Mondiale per Club, Inzaghi ha ribadito che la società «sta lavorando tantissimo per migliorare la squadra» e che l’interesse per Theo è concreto. L’obiettivo resta quello di portare campioni internazionali a rafforzare la rosa, con osservazioni in corso sia in Italia che all’estero.

Sul fronte Theo Hernandez, si registra una novità importante: secondo Sky Sport, il terzino del Milan avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, complice la mancanza di un’offerta formale da parte dell’Atletico Madrid, altra squadra a cui era legato. Una svolta che potrebbe accelerare i contatti tra le parti. Più complessa invece la situazione di Osimhen: l’Al-Hilal aveva messo sul piatto circa 75 milioni di euro, bonus inclusi, ma il centravanti nigeriano – reduce da un prestito al Galatasaray – ha rifiutato la proposta nonostante un ingaggio faraonico. Inzaghi però non si arrende: Osimhen resta il profilo preferito per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La sensazione è che, con il mercato ancora lungo, l’Al-Hilal tornerà presto all’attacco.