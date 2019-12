Impegnato al Mondiale per Club con il Liverpool, Alisson non ha dimenticato la Roma e ha mandato un messaggio a tutti i tifosi giallorossi

Alisson è attualmente impegnato con il Liverpool nell’importante Mondiale per Club, dove sabato sfiderà il Flamengo di Gabigol per il titolo. Intervistato al termine del match contro il Monterray il portiere brasiliano ha voluto mandare un messaggio ai suoi ex tifosi della Roma.

«Se seguo il calcio italiano e la Roma? Sempre. Forza Roma!»