Allegri sorprende a Coverciano: «Con i calciatori bisogna essere bravi sotto quell'aspetto. Vi spiego» - Calcio News 24

Allegri torna a Coverciano, ma stavolta da docente: lezione al Master UEFA Pro. Ecco cosa ha detto l’allenatore del Milan

Massimiliano Allegri è tornato al Centro Tecnico Federale di Coverciano, luogo simbolo della formazione degli allenatori italiani. Ma questa volta, il tecnico livornese non era tra i banchi come allievo, bensì in veste di docente. Invitato al corso Master UEFA Pro, il livello più alto della formazione tecnica, Allegri ha tenuto una lezione di due ore, condividendo la propria esperienza con i futuri allenatori del calcio professionistico.

Tra i partecipanti al corso figurano nomi illustri del panorama calcistico internazionale e nazionale. C’erano, tra gli altri, Cesc Fabregas, ex campione del mondo con la Spagna e oggi tecnico emergente, e Fabio Pisacane, ex difensore e oggi allenatore. Entrambi potrebbero ritrovarsi presto da avversari proprio di Allegri, fresco di firma con il Milan. Presenti anche Marek Hamsik, leggenda del Napoli, e Guido Pagliuca, nuovo allenatore dell’Empoli.

L’intervento di Allegri è stato molto apprezzato per il suo approccio diretto e pratico. «Non sono venuto a insegnarvi qualcosa, ma a raccontarvi le mie esperienze professionali», ha esordito l’ex tecnico bianconero. Con la sua consueta filosofia, ha sottolineato quanto sia fondamentale per un allenatore riuscire a mettere ogni giocatore nelle condizioni di rendere al meglio. «Bisogna essere bravi a far esprimere i calciatori al massimo delle loro possibilità», ha ribadito.

Allegri, tra i tecnici italiani più vincenti dell’era recente, vanta nel suo palmarès ben cinque “Panchine d’Oro”, il riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico ai migliori allenatori italiani: quattro ottenute in Serie A e una in Serie C, segno della sua lunga e proficua carriera, iniziata proprio dalle categorie minori.

Il corso UEFA Pro rappresenta il punto più alto della formazione per un tecnico, e abilita ad allenare qualsiasi squadra, in qualsiasi competizione. Questa edizione si avvia ormai alla conclusione: siamo infatti nella penultima settimana di lezioni. L’intervento di Allegri ha rappresentato uno dei momenti più attesi, data la sua esperienza ad alti livelli e la sua capacità di comunicare in modo diretto ma efficace.

Il ritorno a Coverciano di Allegri testimonia non solo il suo legame con la scuola italiana per allenatori, ma anche la volontà di contribuire alla crescita delle nuove generazioni di tecnici. In un momento di riflessione sul proprio futuro, il mister livornese continua a essere una figura centrale nel panorama calcistico italiano.