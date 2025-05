Allegri Ibrahimovic, ci eravamo tanto... il rapporto tra il tecnico di ritorno al Milan e il dirigente: Scudetto e poi lo strappo

Allegri Ibrahimovic, il rapporto tra i due fatto di alti e di bassi in vista del ritorno del tecnico sulla panchina del Milan

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan per la stagione 2025/26, segnando un ritorno sulla panchina rossonera dopo oltre un decennio, l’accordo è stato ufficializzato e il tecnico livornese ritroverà, in un ruolo dirigenziale, Zlatan Ibrahimovic, con cui condivise un triennio intenso tra il 2010 e il 2012. Allora, il loro rapporto fu inizialmente positivo: arrivati insieme nell’estate 2010, Allegri e Ibra furono protagonisti del trionfo in campionato al primo anno, con lo svedese autore di 21 reti e al centro di un progetto costruito attorno a lui. L’anno successivo si aprì con la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter, ma le cose peggiorarono sul fronte europeo e nel duello scudetto con la Juventus di Conte.

Il punto più critico della convivenza tra i due arrivò nel marzo 2012, dopo il pesante 3-0 subito dal Milan in casa dell’Arsenal nel ritorno degli ottavi di Champions (nonostante il passaggio del turno grazie al 4-0 dell’andata). Secondo quanto rivelato dallo stesso Ibrahimovic in un’intervista del 2021, ci fu uno scontro verbale durissimo con Allegri nello spogliatoio, culminato quasi in una rissa: Ibra contestò l’atteggiamento troppo sereno dell’allenatore dopo la sconfitta, ricevendo in risposta un attacco personale sul suo rendimento. L’episodio venne confermato anche da Gianluca Zambrotta nella sua autobiografia, parlando apertamente di un alterco che rischiò di sfociare in un confronto fisico. Ibrahimovic lasciò il Milan pochi mesi dopo, nell’estate del 2012, direzione PSG, per motivi economici. Allegri rimase in panchina fino al gennaio 2014, quando la sconfitta contro il Sassuolo decretò la fine della sua prima avventura rossonera. Ora, a distanza di anni e con ruoli diversi, i due si ritrovano per scrivere un nuovo capitolo, tra ambizioni rinnovate e un passato fatto di successi e tensioni.