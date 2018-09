Allegri-Inzaghi: incroci e veleni in passato. Oggi però è cambiato tutto

Confronto Allegri-Inzaghi in Juve-Bologna. I due al Milan, nel 2011-12, ebbero uno scontro piuttosto vivace: le ultimissime

Juventus e Bologna scenderanno in campo questa sera, alle ore 21, in uno dei tanti match della sesta giornata di Serie A, 2018/2019. MassimilianoAllegri troverà di fronte FilippoInzaghi. Il tecnico della Juve ha parlato bene del collega rossoblù in conferenza stampa ma in passato tra i due non fu proprio rose e fiori: «È una squadra che sa stare in partita, sa soffrire e Inzaghi è molto bravo a metterli giù, poi noi giochiamo in casa e dobbiamo vincere» ha detto il tecnico juventino. In passato, come detto, non furono proprie rose e fiori.

Tutto nasce nella stagione 2011-2012 con l’attaccante che rientrava da un infortunio al legamento crociato a 38 e con Allegri che al secondo anno sulla panchina del Milan, lo ha escluso dalla lista Champions. Il centravanti rossonero aveva una predilezione per la Coppa e non prese molto bene l’esclusione. Quando poi Allegri fu esonerato, nell’ultimo saluto a Inzaghi, in visita alle giovanili, non venne ricambiato. I due ebbero anche lì uno scontro con Max che accusò Pippo di volergli fare le scarpe. Volarono parole forti, si dice. I due però si sarebbero chiariti: «Mi ha citato in conferenza stampa dopo la finale di Coppa, mi ha fatto piacere. Le frizioni ci sono state, ma la vita va avanti. Lui è un punto di riferimento, però preferisco quello che ho in casa» ha detto Pippo in una recente intervista.