Allegri si arrabbia: «Fate delle domande senza senso»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato dopo la sconfitta con il Real Madrid e ha risposto in maniera piccata ai giornalisti

Il Real Madrid ha vinto per 3-0 in casa della Juventus, eliminando, di fatto, i bianconeri dalla Champions League. Alla formazione juventina servirà un’impresa per il passaggio del turno (0-3 per i supplementari, 0-4 per passare). Max Allegri, allenatore della Juventus, è stato interpellato sulla scelta del modulo. Il tecnico ha optato per il 4-4-2, puntando su due centrocampisti centrali (Khedira e Bentancur), lasciando fuori Mandzukic e Matuidi con Alex Sandro e Douglas Costa sulle corsie esterne.

Il tecnico della Juventus non ha gradito la domanda sulla scelta del modulo: «Rimpianti per non aver scelto un centrocampo più folto in mezzo? Non mi voglio arrabbiare. Fate delle domande che non hanno proprio senso. La squadra ha giocato bene. Alex Sandro ha giocato a centrocampo, da esterno, e ha fatto bene. Tutta la squadra ha fatto bene e non è una questione di due o tre centrocampisti. Quando giochi con squadre del genere, che hanno grandissima qualità e non sbagliano un passaggio, e a te in quella serata ti va tutto male…L’anno scorso con il Barcellona vincevamo 1-0 e Buffon fece una parata su Iniesta. Magari con l’1-1 tutto sarebbe stato diverso. Il calcio è questo. A volte va bene e a volte va male. Bisogna accettare questa sconfitta, a malincuore, e ripartire».