Allenamento Atalanta: Zapata a parte, presente Boga

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Atalanta continua la sua preparazione in vista del match di domenica prossima contro il Cagliari: il report dell’allenamento

L’Atalanta continua la sua preparazione in vista del match di domenica prossima contro il Cagliari. Il report.

ALLENAMENTO – «Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia con mister Gasperini che ha diretto l’ultimo allenamento di questa settimana: Zapata si è allenato a parte, terapie per Miranchuk. Presente anche il neoacquisto Boga. Lunedì pomeriggio riprenderà la preparazione della partita con il Cagliari in programma alle 12.30 di domenica 6 febbraio al Gewiss Stadium per la 24ª giornata della Serie A TIM 2021-2022».