Allenamento Inter, torna in gruppo Bisseck. Novità importanti sugli infortuni: da Acerbi a Calhanoglu

Allenamento Inter, Bisseck torna in gruppo! Ecco le condizioni degli altri infortunati: da Acerbi a Correa alla situazione legata a Calhanoglu

Arriva una buona notizia per Simone Inzaghi dall’allenamento di oggi svolto dall’Inter per preparare la gara di domenica contro il Lecce

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Yann Bisseck è definitivamente recuperato, mentre Correa e Acerbi hanno lavorato a parte e non saranno a disposizione per Lecce. Per quanto riguarda Calhangolu, invece, il recupero procede senza prendere rischi. Ecco il punto.

ALLENAMENTO INTER – «Inter. Nell’allenamento di oggi Correa e Acerbi a parte(saltano Lecce) bisseck in gruppo potrebbe essere convocato, calhanoglu invece tornerà tra Monaco e derby».