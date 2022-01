Allenamento Juve, i bianconeri tornano al lavoro in vista del campionato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Juve: ripresa alla Continassa dopo i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. Il report della seduta

La Juventus è tornata ad allenarsi senza i vari Nazionali. Questo il report odierno dalla Continassa.

REPORT – «Terminato il riposo per la Juve, che oggi è tornata al lavoro. Il gruppo, al netto ovviamente dei giocatori impegnati con le rispettive Selezioni, si è ritrovato questo pomeriggio al centro sportivo bianconero per la ripresa degli allenamenti, in vista delle prossime settimane che saranno fitte di impegni su più fronti. Sono molti i bianconeri convocati in Nazionale, ma Mister Allegri ha ripreso a lavorare con i giocatori a disposizione. E la seduta odierna, dopo la parte atletica, si è focalizzata sulla tecnica, con particolare attenzione al possesso palla.

Per domani l’appuntamento è fissato al mattino».