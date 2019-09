Allenamento Juve: la rifinitura dei bianconeri prima della partenza per Madrid

I bianconeri si stanno allenando in questi minuti alla Continassa prima della partenza per Madrid per la prima gara di Champions

(-dal nostro inviato alla Continassa) Il debutto di Sarri sulla panchina della Juve in Champions League si avvicina e la Juve sta curando gli ultimi dettagli prima della partenza per Madrid, dove domani sfiderà l’Atletico al Wanda Metropolitano.

L’allenamento dei bianconeri è iniziato alle 11.05 alla Continassa è aperto ai media per i primi 15 minuti della sessione. Buone notizie per Sarri. Miralem Pjanic ha svolto l’intera seduta con il gruppo e quindi sarà regolarmente convocato per la trasferta. Presente anche Agnelli che si è intrattenuto con l’ex Storari, probabile new entry nello staff di Paratici.